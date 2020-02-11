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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الاعلان قبل قليل عن خبر كارثي لكل المواطنين والمقيمين في المملكة ..."حياتكم في خطر"

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ، عن اكتشاف حالة إصابة “كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية” أو ما تسمى بـ”كورونا الشرق الأوسط” لرجل عمره 68 عامًا بمدينة حفر الباطن. وكان مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة ، قد سجل أمس أكتشاف حالتي إصابة “كورونا- المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية” أو ما تسمى بـ”كورونا الشرق الأوسط” الأولى لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا بمدينة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وأخرى لرجل عمره 47 عامًا في مدينة مكة المكرمة،فيما لم يتم تحديد أي من الثلاث حالات المكتشفة قد خالطت الإبل. جديد اب برس : Advertisements

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