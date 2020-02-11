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صنعاء - ياسمين الخيامي - تعرف على اغنى مسؤول في الحكومة وكل الوزراء والوكلاء والمستشارين يحلمون بالمبلغ الخرافي الذي يحصل عليه اسبوعيا وبالدولار ( حجم المبلغ + اسم المسؤول )

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