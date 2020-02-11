الجوف: الأمن يعلن ضبط كمية من الحشيش كانت في طريقها للحوثيون

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف، اليوم الثلاثاء، ضبط كمية من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن قائد القوات الخاصة بالجوف العقيد عبدالله البرير، قوله، إن "نقطة أمنية تابعة للقوات الخاصة بالجوف ضبطت كمية من الحشيش تقدر بـ 40 كيلو جرام كانت في طريها الى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية".

يشار إلى أن القوات الحكومية ضبطت خلال الفترة الماضية شحنات كبيرة من الحشيش المواد المخدرة، في مختلف المحافظات أثناء محاولة تهريبها للمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا حيث تزاد تجارتها.

