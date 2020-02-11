شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تشعل ضجة عارمة بــ‘‘وصلة رقص جريئة’’ مع شخصية مشهورة بعد خطف طارق العريان من طليقته أصالة .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تتجاهل الفنانة السورية نسرين طافش، كل ما يُثار حولها من جدل، آخرها اتهامها بخطف المُخرج السوري طارق العريان من أصالة، وذلك بعد ظهورها في فيديو جديد تقوم فيه برقص "السالسا" مع مدربها.

ونشرت نسرين الفيديو عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت على الرقصة قائلة:"صباح الجمال و الطاقة العالية.. أول درس سالسا في مصر مع أشطر مدرب خالد تيجانا"

يُذكر أن نسرين شاركت الفنان أحمد صلاح حسنى في مسلسل "ختم النمر"، وهو أحدث أعمالها الدرامية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تشعل ضجة عارمة بــ‘‘وصلة رقص جريئة’’ مع شخصية مشهورة بعد خطف طارق العريان من طليقته أصالة .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.