شكرا لبحثكم عن خبر ابوالطيب المتوكل يسطو على أرضية مشروع مياه غربي محافظة اب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظة اب، أن القيادي في المليشيا المدعو ابو الطيب المتوكل استولى على أرضية تابعة لمشروع مياه غرب مدينة اب. وأكدت المصادر محلية ان القيادي المتوكل قام بالسطو على أرضية تابعة لمشروع مياه بمنطقة "عيقرة" غرب مدينة إب والتي تقدر قيمتها بحولي مئتي مليون ريال يمني. وتشهد أراضي الدولة وأملاك المواطين في محافظة إب، عمليات نهب منظمة و بشكل واسع من قبل قيادات حوثية ومتنفذين محليين وأخرى قادمة من محافظات شمال الشمال.

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