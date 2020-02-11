شكرا لبحثكم عن خبر وزير سوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح"، الأحد، إن قرار سحب القوات السودانية من اليمن ليس سهلا، لكنه أكد أن هناك خفضا تدريجيا يحدث لتلك القوات هناك، بالتفاهم مع دول التحالف العربي.

وأضاف الوزير، في تصريحات على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أن "هناك الآن إعادة نظر في حرب اليمن بشكل عام حتى بين الدول الرئيسية في التحالف، ولم يكن سهلا على السودان اتخاذ قرار مفاجئ بسحب القوات، لذلك يحدث الخفض التدريجي بالتفاهم مع دول التحالف العربي".

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وتابع: "هناك قناعة بأن العمل العسكري لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيدا، ونحن نعتقد أن الجهود الحالية ستؤدي قريبا جدا لانحسار العمل العسكري وتحل محله جهود التفاوض والحوار".

وتشارك القوات السودانية منذ العام 2015 في العمليات القتالية، ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، ضمن قوات تحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية، الذي تقوده السعودية .