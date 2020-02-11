شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "إنجاز" و"الامل النسوية" يختتمان دورة صياغة الخبر الصحفي وتسويقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 الخليج 365 - المكـلا بالشراكة مع مؤسسة الأمل الثقافية الإجتماعية النسوية، نفذ معهد إنجاز للتدريب والتأهيل بالمكلا دورة "صياغة الخبر الصحفي وتسويقه" قدمها المدرب عبدالله محسن الشادلي .

Advertisements وتمركزت محاور الدورة حول كيفية إعداد الخبر الصحفي، وأساسياته وتسويقه في المدونات ومواقع التواصل الإجتماعي. واستمرت الدورة على مدى يومين متتاليين، وبلغ إجمالي الساعات التدريبية 8 ساعات مكثفة. حضر الدورة 26 متدربا ومتدربة من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من منتسبي جمعية الضياء للمكفوفين بالمكلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "إنجاز" و"الامل النسوية" يختتمان دورة صياغة الخبر الصحفي وتسويقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.