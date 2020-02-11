شاهد.. قائد المقاومة الوطنية يتفقد سير العمل بانشاء المستشفى الميداني في المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قام العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لمشروع المستشفى الميداني في مدينة المخا بمحافظة تعز.



وخلال زيارته استمع العميد طارق صالح من المسؤولين عن الشركة المنفذة للمشروع الذي يتم إنشاءه على نفقة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الى شرح مفصل عن اقسام المستشفى الذي يضم قسما للعناية المركزة واقسام للطوارئ والنساء والولادة وجراحة العظام والجراحة العامة والأسنان والاشعة ، كما يضم المستشفى بنكا للدم ومختبرات ، وبقدرة استيعابية تصل الى ٥٠ سرير.

واكد طارق صالح ان هذا المشروع من المشاريع الخدمية المهمة لابناء الساحل الغربي ، مشددا على ضرورة اختيار كادر وطني متخصص لادارة وتشغيل المستشفى وفقا لمعايير المفاضلة والمنافسة العلنية عبر الاعلان في الصحف واجراء مقابلات للمتقدمين عبر لجان طبية متخصصة.

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ويشكل انشاء المستشفى الميداني في مدينة المخا نقلة نوعية في الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين والنازحين في المدينة وباقي مديريات الساحل الغربي.

ويعد المستشفى الميداني في مدينة المخأ احد ثلاثة مستشفيات ميدانية تم الاتغاق على انشائها اثناء زيارات قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح للمملكة العربية السعوديةوالتي أثمرت عن تقديم عدد من المشاريع الخدمية للمواطنين في مديريات الساحل الغربي في اطار الدعم السعودي للبنية التحتية والقطاع الصحي في المناطق المحررة.