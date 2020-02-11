شكرا لمتابعة خبر عن اليمنيين يشعرون بالفخر والاعتزاز ويقهرون السعوديين وكل الخليجيين وحتى يتغلبون على المصريين ويحتلون المركز الاول في هذا الجانب الخطير جدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏لأول مرة في أمريكا تعيين “مسلم” رئيساً للشرطة .. شاهد : ردة فعله المفاجئة بعدما طلب منه القسم على الإنجيل (فيديو) بعد إلغائه الألقاب.. هيثم بن طارق يباغت جميع أهالي سلطنة عمان بشأن ’’السلطان قابوس’’ الشرطة السعودية .. تلقي القبض على الزائر المعروف بـ محتال زوار الحرم وردن الان : الشرعية تقرع طبول الحرب وتعلن ساعة الصفر للحسم الامر عسكريا مع المجلس الانتقالي .. وعودة الرئيس هادي الى العاصمة الموقتة عدن

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