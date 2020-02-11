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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بصورة عاجلة ...الرئيس هادي يستدعي معين عبدالملك إلى الرياض بشكل طارئ...ومصدر رئاسي يكشف السبب

استدعى الرئيس هادي رئيس حكومته معين عبدالملك إلى الرياض نتيجة فشله في إدارة الحكومة وعجزه عن أداء مهامه منذ عودته إلى عدن بعد اتفاق الرياض.

مصدر رئاسي رفيع كشف لـ " صيرة بوست" أن الرئيس هادي أجرى اتصالاً هاتفياً صباح اليوم بعبدالملك وهو في حالة غضب شديد بعد إطلاعه على تقارير الوضع الذي تعيشه عدن وبقية المحافظات المحررة والأزمات التي تعانيها دون القيام بأية حلول منذ عودة الحكومة.

جديد اب برس :

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وأضاف المصدر أن هادي وبخ عبدالملك لفشله الذريع طالباً إياه الحضور إلى الرياض على وجه السرعة.

وتوقع المصدر إقالة معين عبدالملك خلال الأيام القادمة وتعيين خلفاً له قادراً على إدارة الأزمة وتحسين الأوضاع.

هذا وتفاقمت الأزمات في عدن والمحافظات المحررة مؤخراً بشكل كبير، زاد في حدتها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع المياه عن جميع أحياء عدن وزيادة جنونية في أسعار السلع وانعدام رغيف الخبز والروتي مما جعل المواطنين يعيشون أوضاعاً صعبة ولا تطاق.