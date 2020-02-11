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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بن دغر يخرج عن صمته ويكشف حقيقة ما يدور في جنوب البلاد ..."بيان"

كشف مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن أهم تحركات وخروقات المجلس الانتقالي الجنوبي الرامية إلى إفشال اتفاق الرياض والتنصل منه. جديد اب برس : Advertisements وقال بن دغر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الشرعية نفذت وستنفذ كل ما عليها من التزامات تخص اتفاق الرياض، رغم بعض الصعوبات والعراقيل التي بلغت حد الاعتداء واعتراض لواء الدفاع الساحلي من تموضعه في موقعه الجديد. وأضاف بن دغر، أن على الطرف الآخر "الانتقالي" الالتزام بالتنفيذ قائلاً: "على الطرف الآخر مقابلة هذا الالتزام بالتزام مقابل وبالمدد الزمنية المنصوص عليها في المصفوفة العسكرية والأمنية". ولفت بن دغر، أن الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي تدعم الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة اليمنيين ويحقق الاستقرار وفقاً لمرجعيات الحل الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

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