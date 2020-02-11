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صدمة في هذه الدولة الخليجية...إنقاذ 21 فتاة كازاخية من الاستعباد الجنسي.."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - صدمة في هذه الدولة الخليجية...إنقاذ 21 فتاة كازاخية من الاستعباد الجنسي.."شاهد"

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، أن دبلوماسييها، نجحوا بالتعاون مع الشرطة البحرينية، في تحرير 21 فتاة كازاخية وقعن ضحايا الاستعباد الجنسي في البحرين.

 

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان: "ساهمت سفارة جمهورية كازاخستان في المملكة العربية ، وبمساعدة شرطة البحرين في تحرير 21 مواطنة من جمهورية كازاخستان من الاستعباد الجنسي".

وأوضحت الوزارة، أن الفتيات الصغيرات تم استدعاؤهن عن طريق الاحتيال، للعمل في قطاع الخدمات الفندقية، لكن عند وصولهن إلى المنامة، أجبرهن أصحاب العمل الذين استولوا على جوازات سفرهن عنوة، على تقديم خدمات جنسية، بما في ذلك باستخدام القوة البدنية ضدهن في حال العصيان".

وبحسب البيان فقد تم إلقاء القبض على جميع المشتبه بهم، ومن بينهم مواطنات كازاخيات، والآن تقوم الأجهزة المختصة بإجراء التحقيق في هذه القضية.

يذكر أنه تم إيواء الفتيات في مركز متخصص لإعادة التأهيل، تمهيدا لإعادتهن إلى بلادهم.

المصدر: سبوتنيك

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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