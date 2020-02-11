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عدن - ياسمين التهامي - في تصريح مفاجى ..."باسندوة" : جميعنا أخطأنا في ثورة فبراير ولم نتعلم شيء

جديد اب برس :

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span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -webkit-standard; font-size: medium; -webkit-text-size-adjust: auto;">علقت الناشطة اليمنية وسام باسندوة، على ذكرى ثورة 11 فبراير التي انطلقت في عام 2011م.

وقالت باسندوة في تغريدة لها: حدة الخلاف حول فبراير على هذا النحو بينما البلد مختطف وخارج الخدمة يعني اننا لم نتعلم شيء بعد مايقرب من عقد الزمان، جميعنا اخطأنا من كان مع ومن كان ضد، لولا خطأنا جميعا لما كان هذا حالنا ولما اختطف الحوثي البلاد وتربع على عرشها بينما مازلنا نتصارع..

واشارت الى انها لم اعد ارى في فبراير لا وقت للاحتفاء ولا للعان وتبادل الاتهامات،، هو وقت للتأمل والتعبر ومراجعة الاخطاء والتعلم،، نشترك في هذا جميعا دون مزايدة ومكارحة واستفزاز للآخر،،