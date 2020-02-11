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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق من هم وكم عددهم...الكشف عن اليمنيين الذين انقذوا العملة المحلية "ب 8 مليار دولار"

كشف محمد العديل نائب وزير المغتربين أن تحويلات المغتربين السنوية بالعملة الصعبة تقدر بثمانية مليار دولار، وهي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، وعامل مهم في استقرار العملة الوطنية.

وقال في تصريح صحفي خلال تدشين موقع وزارة شؤون المغتربين من محافظة مأرب إن عدد المغتربين يقدر بسبعة ملايين يمني يتوزعون على خمسين دولة، تأتي على رأسها المملكة العربية السعودية التي تستوعب ما يزيد عن مليوني مغترب يمني. وأوضح أن المغتربين يعولون نصف سكان اليمن، واستثماراتهم الخارجية تصل إلى 120 مليار دولار، ويحظى اليمنيين من تجار وعاملين باحترام الدول التي يتواجدون فيها، نظراً لحرصهم على الإنتاج والعمل. جديد اب برس : Advertisements وأشار العديل إلى أن الموقع يهدف إلى التعرف على قضايا المغتربين، وتحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمغترب، وملامسة هموم وقضايا المغتربين في مختلف البلدان، فضلاً عن إبراز أنشطة وجهود الوزارة في مختلف المجالات.

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