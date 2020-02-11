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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قرارات بتعيينات في مناصب هامة في حزب الموتمر الشعبي العام ..."اسماء+مناص

أصدر صادق أمين ابو رأس، رئيس المؤتمر الشعبي العام (جناح نجل صالح المتحوث)، اليوم، قرارات بتعيين مقرر ومساعد مقرر للجنة العامة المتحالفة مع الانقلابيين، وهما : محمد علي الرويشان مقرراً للجنة العامة . جديد اب برس : Advertisements فاهم محمد الفضلي مساعداً لمقرر اللجنة .

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