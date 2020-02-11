شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد ملكة بريطانيا يعلن انفصاله عن زوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن حفيد ملكة بريطانيا بيتر فيليبس، اليوم الثلاثاء، انفصاله عن زوجته الكندية أوتم، لافتان إلى أنهما شرعا بالفعل في إجراءات الطلاق، بعد زواج دام 12 عاما.
وأوضح متحدث باسم فيليبس وأوتم، إن القرار اتخذ بعد أشهر من النقاشات، وإنهما أبلغا الملكة والعائلة العام الماضي، فيما يعد فيليبس، هو الحفيد الأكبر من بين 8 أحفاد للملكة، وشعر بالحزن الشديد بسبب رغبة زوجته أوتم (41 عاما) في الانفصال.
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وكان فيليبس قد تزوج من أوتم في عام 2008، وأنجبا ابنتين هما سافانا (9 سنوات) وإيسلا (7 سنوات)، وقال بيانهما إنهما سوف يتقاسما حضانة الطفلتين؛ بينما رفض قصر باكنغهام التعليق على خبر الانفصال، قائلا إن الأمر ” مسألة شخصية “.
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