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حفيد ملكة بريطانيا يعلن انفصاله عن زوجته

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن حفيد ملكة بريطانيا بيتر فيليبس، اليوم الثلاثاء، انفصاله عن زوجته الكندية أوتم، لافتان إلى أنهما شرعا بالفعل في إجراءات الطلاق، بعد زواج دام 12 عاما.

وأوضح متحدث باسم فيليبس وأوتم، إن القرار اتخذ بعد أشهر من النقاشات، وإنهما أبلغا الملكة والعائلة العام الماضي، فيما يعد فيليبس، هو الحفيد الأكبر من بين 8 أحفاد للملكة، وشعر بالحزن الشديد بسبب رغبة زوجته أوتم (41 عاما) في الانفصال.

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وكان فيليبس قد تزوج من أوتم في عام 2008، وأنجبا ابنتين هما سافانا (9 سنوات) وإيسلا (7 سنوات)، وقال بيانهما إنهما سوف يتقاسما حضانة الطفلتين؛ بينما رفض قصر باكنغهام التعليق على خبر الانفصال، قائلا إن الأمر ” مسألة شخصية “.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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