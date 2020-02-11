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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق كيف كانت نهايته...مواطن في في صنعاء يحول منزله إلى وكر للدعارة..."شاهد"

أفاد مصدر أمني، بالعاصمة صنعاء، بأن الشرطة ضبطت "أربعيني" بعد اعترافه بتسهيل منزله لـ " شبكة دعارة". وذكر المصدر أن مباحث أمانة العاصمة ضبطت متهما، بشرب الخمر وصناعته وترويجه مع المخدرات، و إدارة شبكة دعارة. جديد اب برس : Advertisements وبين المصدر بأن المتهم اعترف للبحث الجنائي بمعرفته لعدد من الفتيات، وتسهيل منزله للدعارة فيه، والإخلال بالآداب العامة. ولفت المصدر بأنه تم إحالة المتهم للإجراءات القانونية.

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