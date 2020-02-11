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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيبة عدنية تكشف لـ"اليمن العربي" سر تعلق الجنوبيات بالفل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت إحسان عبد القدوس، الطبيبة العدنية، أنه لا يمكن إقامة مناسبة في عدن خاصة الزواج، حيث يجب على أهل العروسين ارتداء عناقيد الفل، خاصة والده العريس والعروسة، حيث من أساسيات ىالعرس أن يرتديا عناقيد الفل.
وأكدت عبد القدوس ل"الخليج 365"، أنه من الطقوس الأساسية التي يجب أن تتوافر في الزفاف والمتعلقة بالفل هي قيام الحضور بالقاء الفل على العروسين أثناء الزفة، وهي تتشابه مع إلقاء الملح على العروسين في بعض البلدان العربية الأخرى. .
واضافت الطبيبة العدنية، أن النساء في الجنوب العربي يرتدون الفل في المناسبات مثل الحفلات والتجمعات وخاصة في حفلات التخرج التي يقيمها الطلاب في الجامعات الجنوبية، مشيرة إلى انه ما يلبسوه إلا النساء المتزوجات فقط.
وأوضحت عبد القدوس، أن أهمية الفل تكمن في الرائحه الحلوه له التي تعشقها النساء الجنوبيات، حيث يعتبر زينة يفضلن النساء إرتداؤه في المناسبات السعيدة.
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