المالية ترد على إتهامات هيئة البريد وتوضح سبب صرف المرتبات عبر شركات الصرافة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

أوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، سبب عدم صرف مرتبات موظفي الدولة في بعض القطاعات عبر البريد، واستمرار صرفها عبر شركات صرافة خاصة.

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وقال المصدر في تصريح صحفي، حصل (الخليج 365) على نسخة منه، انه سبق ان وعدت إدارة البريد بتأسيس المركز الرئيس في عدن، وفصله عن صنعاء وهو ما لم يتم حتى اليوم.

ورد المصدر على اتهام نائب مدير عام الهيئة العامة للبريد سامي صالح البرطي، وزارة المالية بالوقوف خلف إحالة خدمة صرف الرواتب إلى المصارف الخاصة، وقال "البريد فشل في صرف مرتبات المتقاعدين وتسبب بمعاناة كبيرة لهم في مكاتبها، والسمسرة بمرتباتهم، وهم نسبة محدودة من موظفي الدولة" .

وتساءل المصدر "فكيف لو تم تحويل البقية إليهم في ظل عدد فروعه المحدودة والتلاعب بالرديات وتصفيرها".