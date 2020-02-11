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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ممثل خارجية الإنتقالي يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الأوضاع في الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
بحث ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، عادل الشبحي، اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن، سيمون سمارت، مستجدات الأوضاع السياسية في الجنوب .
وتطرق اللقاء إلى بحث الجهود المبذولة من قبل المجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض، حيث أكد الشبحي على أهمية الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية لضمان تنفيذ الاتفاق.
وجدد الشبحي التأكيد على أن قيادة المجلس الانتقالي، حريصة على تنفيذ اتفاق الرياض وعدم السماح لأي جهات تحاول أن تضع العراقيل لإفشال تنفيذه.
ومن جانبه أكد القائم بأعمال السفير البريطاني على دعم بلاده لكل الجهود المبذولة والتي تساعد على إحلال السلام، مقدماً شكره للأستاذ عادل الشبحي على تعاونه وتواصله المستمر.
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