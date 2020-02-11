شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مراسل "الخليج 365": انطلاق البث التجريبي لقناة حضرموت الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

الخليج 365 - أبوبكر محسن

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء 11 فبراير/شباط قناة حضرموت الرسمية من مقرها بمدينة المكلا عاصمة المحافظة.

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وكان قد أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن البث الرسمي لقناة حضرموت الرسمية سيبصر النور خلال العام الجديد 2020، وذلك بعد أن استكمل العمل في بناء الاستديوهات وربط الأجهزة وتركيبها ولم تبقى سوى عدة أجهزة ستصل قريبا.

ودعا المحافظ البحسني كادر القناة إلى العمل بجدية من أجل خدمة حضرموت والمجتمع عبر هذه النافذة الفضائية، وموجها بتوفير خبير دولي في مجال القنوات الفضائية ستتكفل السلطة المحلية بتوفير مستحقاته لمدة عام كامل حتى تتم الاستفادة منه ومن خبرته في مجال الإعلام المرئي.