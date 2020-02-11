سياسي سعودي: "بن سلمان" أسس فجر سعودي جديد.. ونعيش أزهى العصور الاقتصادية في عهده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

كتبت- أماني عزام

قال الدكتور إياس آل بارود، المستشار سياسي والاقتصادي السعودي، إن هناك فجرًا اقتصاديًا جديدًا أشرق في المملكة العربية السعودية لمهندس الاقتصاد السعودي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وأضاف "آل بارود" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد ونحن نشهد حراك في المشهد الاقتصادي السعودي، لافتًًا إلى أن جميع المشاريع الوطنية المعلنة من مشروع البحر الأحمر، والقديه، ونيوم ستساهم في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعوديه التي ستضيف سنويًا للناتج المحلي مليارات الريالات.

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وأشار المستشار الإقتصادي السعودي، إلى أنه من الأهداف التي وضعها ولي العهد في أجندته تنوع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط بشكل رئيسي، ودعمه للخصخصه جانب مهم للمرحلة المقبلة حيث سيكون للقطاع الخاص دورا أكبر في الحراك الاقتصادي مما سيساهم في تنويع مصادر الدخل.

ولفت إلى أنه منذ تولي بن سلمان ولاية العهد، ركز على الشباب والاستثمار في الموارد البشرية وأشار الى أهميه خلق فرص عمل لشباب السعودي، وهو المهندس الذي جعل من الاقتصاد السعودي اقتصاد حيوي متنوع، فضلًا عن رؤية 2030 ستحدث قفزة جديدة صناعية وسياحية وتقنية وتكنولوجية وثقافية وترفيهية، والتي جعلت جميع الدول الصناعية الكبرى تتطلع لشراكة اقتصاديه مع المملكة.

وتابع: كلنا رأينا ماذا حدث منذ توليه ولاية العهد داخليا وخارجيا من اتفاقيات اقتصادية بإدارة ولي العهد والجولات العربيو والأوربية والأمريكية التي قام بها لدعم الاستثمار المتبادل"، كما ركز ولي العهد على المرأة السعودية وحقوقها وتسوية راتبها بالرجل والسماح لها بقيادة السيارة ومشاركتها بالمجتمع وفِي المناصب الإدارية الحكومية العليا لكي تصبح عضو فعال بالمجتمع نفتخر بها وبقدراتها.

واختتم: نحن ولله الحمد نعيش الآن في ازدهار اقتصادي وصناعي أبهر المجتمع الدولي باكمله".