رئيس إنتقالي أبين وقائد اللواء 14صاعقة يستعرضان المستجدات العسكرية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

استعرض رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظة أبين العميد عبدالله الحوتري اليوم مع قائد اللواء 14 صاعقة العميد عثمان حيدره معوضة عدد من القضايا ومن اهما التنسيق والعمل المشترك بين الوحدات العسكرية الجنوبية والمجلس الانتقالي في محافظة أبين.



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وأوضح العميد عثمان حيدرة، أهمية هذا اللقاء مع رئيس القيادة المحلية للإنتقالي .. مشيراً إلى أن اللقاء ناقش اخر المستجدات على الساحة الجنوبية عامة وابين خاصة والتطورات العسكرية الاخيرة التي شهدتها المحافظة.

وأضاف: وجودنا اليوم في مقر الانتقالي للالتقاء بالقيادة من احل التنسيق والعمل المشترك بين قيادة اللواء 14 صاعقة والمجلس الانتقالي لتثبيت دعائم الامن والاستقرار بالمحافظة.

واردف : ومرة اخرى نشكر قيادة وهيئة المجلس الانتقالي بمحافظة ابين لجهودهم المثمرة في لم الشمل بمحافظة ابين.