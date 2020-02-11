شكرا لمتابعة خبر عن وردن الان : الشرعية تقرع طبول الحرب وتعلن ساعة الصفر للحسم الامر عسكريا مع المجلس الانتقالي .. وعودة الرئيس هادي الى العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد إلغائه الألقاب.. هيثم بن طارق يباغت جميع أهالي سلطنة عمان بشأن ’’السلطان قابوس’’ الشرطة السعودية .. تلقي القبض على الزائر المعروف بـ محتال زوار الحرم القربي هذا ما حذر منه الرئيس الراحل على عبدالله صالح انقلاب في السعودية خطير .. و"الذابح" كلمة السر

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