شاهد ..سما المصري في “الجاكوزي” بـ رداء شفاف يظهر ما تحته (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - إعتادت الراقصة ​سما المصري​ نشر مقاطع مصورة لها تعتمد الإثارة أحياناً بالتركيز على مؤخرتها وتارة بإستعراض منحنيات جسمها.

وقد نشرت المصري أمس مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف ما تحته، فكشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح وبارز.

سما المصري كانت موجودة في جاكوزي وتحدثت خلال المقطع الذي نال أكثر من 50 ألف مشاهدة على يوتيوب بعد 24 ساعة من طرحه، عن نصائح للسيدات للحصول على نظافة البشرة وتنعيمها، وأرفقت الفيديو بتعليق في صفحتها جاء فيه: “هوبا هوبا هووووب.. الفيديو الجديد بتاع كيفية تنعيم الجسم وجلسات الجاكوزي للحريم”.

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