شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "محو الأمية وتعليم الكبار" يكرم وكيل المهرة تقديرا لجهوده المبذولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 الخليج 365 - المهرة بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الاستاذ سالم عبدالله نيمر كرم جهاز الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري بدرع نظير جهوده المبذولة في تسهيل عمل جهاز الإدارة العامة وتعليم الكبار وتذليل الصعوبات أمام عمل المكتب بالمحافظة.

Advertisements وسلم مدير عام الإدارة العامة لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة الأستاذ مطران عوض حيمد الدرع التذكاري للأخ الوكيل الأول خلال زيارته لديوان عام المحافظة اليوم. وثمن مطران الجهود الطيبة التي يقدمها الوكيل بن عويّض في خدمة الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة وتقديم لهم كافة سبل الدعم والتعاون والتسهيلات في مختلف الظروف. من جانبه عبر الوكيل الأول بن عويض عن شكره لهذه اللفته الكريمة ، مؤكدآ بأن ما تقدمه السلطة المحلية بالمهرة من جهود وخدمات لقطاع التعليم وخاصتآ تعليم الكبار لمحو الأمية بالمحافظة، متمنيا الارتقاء بمستوى جهاز الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "محو الأمية وتعليم الكبار" يكرم وكيل المهرة تقديرا لجهوده المبذولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.