مصادر خاصة "لليمن العربي": ستعود خدمة الانترنت في هذا الموعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

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كشفت مصادر خاصة "لليمن العربي" أن خدمة الإنترنت ستعود في ظرف 48 ساعة من اليوم.



وأضافت المصادر أن العمل جار منذ يوم أمس في إعادة الخدمة لوضعها الطبيعي، مؤكدة انه في حين واجهتم صعوبة فإن المدة ستتمدد إلى ثلاثة أسابيع على الأكثر.. حد قولها.

ذكرت مصادر ، أن السفينة المعنية بإصلاح الكابل البحري فالكون، التابعة لشركة (Global Cloud Xchange) وصلت الإثنين، إلى موقع الخلل في السويس وبدأت عملية الإصلاحات.