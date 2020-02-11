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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر خاصة "لليمن العربي": ستعود خدمة الانترنت في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
الخليج 365 - خاص
كشفت مصادر خاصة "لليمن العربي" أن خدمة الإنترنت ستعود في ظرف 48 ساعة من اليوم.
وأضافت المصادر أن العمل جار منذ يوم أمس في إعادة الخدمة لوضعها الطبيعي، مؤكدة انه في حين واجهتم صعوبة فإن المدة ستتمدد إلى ثلاثة أسابيع على الأكثر.. حد قولها.
ذكرت مصادر ، أن السفينة المعنية بإصلاح الكابل البحري فالكون، التابعة لشركة (Global Cloud Xchange) وصلت الإثنين، إلى موقع الخلل في السويس وبدأت عملية الإصلاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر خاصة "لليمن العربي": ستعود خدمة الانترنت في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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