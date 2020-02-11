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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك يشن هجوماً حاداً على الأخوان في العالم واليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
شن نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، هجوماً حاداً على تنظيم الإخوان في السعودية والعالم.
وقال بن بريك في تغريدة له رصدها (الخليج 365)، بأن بالإخوان "يتآمرون ليلَ نهار على السعودية لإفشالها في كل معترك، كفروا آل سعود -حفظهم الله- في السر وتلبسوا التقية، جندوا أبناء وطنهم وألبوا الرأي العام الدولي ضد بلدهم ومجتمعهم" .. مؤكداً أن طابور البنا وقطب طويل .
يذكر أن هاني بن بريك هوَ نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وأحد الشخصيّات المهمّة في مجموعة الحزام الأمني كما يُعتبر من بينِ أبرز الشخصيات السلفيّة في اليمن.
وبرزَ اسمُ هاني بن بريك معَ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 2015؛ حيثُ نجحَ كأحد القياديين في تحرير مدينة عدن من قبضة الحوثيين فأصدرَ الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارًل جمهوريًا في التاسع من كانون الثاني/يناير 2016 يقضي بتعيين بن بريك وزيرا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء.
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