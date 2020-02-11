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لقاء في عدن يناقش الدعم المنظمات الدولية في مجال لقاحات الأطفال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

لقاء في عدن يناقش الدعم المنظمات الدولية في مجال لقاحات الأطفال

متابعات_الخليج 365

ناقش لقاء موسع عقد اليوم بعدن، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، دعم المنظمات الدولية لليمن في مجال لقاحات الأطفال لحمايتهم من أمراض الطفولة.

 

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كما جرى خلال اللقاء الذي ضم وكيل الوزارة منصور زيد وعدد من المعنيين بالوزارة، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتحالف اللقاح العالمي، ومدير مكتب اليونيسيف في عدن تشارلز نزوكي وممثلين عن اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، مناقشة التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمات الدولية، والتسهيلات اللازمة التي تحتاجها المنظمات لتنفيذ أنشطتها وبرامجها ومشاريعها المختلفة بعدد من المجالات بينها الصحة.

 

واكد الدكتور باصهيب حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه عمل المنظمات الدولية من أجل تسهيل مهام عملها وتنفيذ مشاريعها التي تستهدف الفئات والشرائح المجتمعية المختلفة.

 

كما عبر باصهيب، عن شكر الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط لمنظمات تحالف اللقاح العالمي واليونيسيف والصحة العالمية نظير دعمها لليمن وجهودها المبذولة في خدمة المجتمع وتنفيذ العديد من المشاريع بمختلف قطاعات ومجالات الحياة.

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