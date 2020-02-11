شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري جنوبي : الإصلاح والحوثي وجهان لعملة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال قائد كتيبة القوة الضاربة في الحزام الأمني بالصبيحة، المقدم، معين عمر سعيد الصبيحي، أن حزب الإصلاح وميليشيا الحوثي الإنقلابية وجهان لعملة واحدة .

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وتوعد الصبيحي، في بيان له، بالتصدي لقوات الإصلاح في حال فكرت بالدخول الى اراضي الصبيحة .. مؤكداً أن مسلحي الإصلاح لن يمروا ومحرم عليهم دخول الصبيحة إلا على جثثنا .

وأكد أن القوات الضاربة مسنودة بقوات الحزام الأمني على اتم الاستعداد لمواجهة مسلحي الإصلاح .. محذراً أبناء الشمال المغرر بهم من الانجرار وراء مغريات حزب الإصلاح ، والزج بهم في معارك عبثية .