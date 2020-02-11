المقاومة تفشل هجوما حوثيا واسعا من ثلاثة محاور في بتار بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

الخليج 365 ـ الضالع

احتدمت المواجهات بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، ومليشيا الحوثي الارهابية، جنوب غربي الفاخر، بمحافظة الضالع.



وذكرت ان مواجهات عنيفة دارت في قطاع بتار والحرة، جنوب غربي الفاخر، الواقعة غربي مديرية قعطبة، بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيا الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا من جهة اخرى، بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

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وبينت المصدر، ان وحدات المشتركة مسنودة بالمقاومة، افشلت هجوما حوثيا واسعا المحاور الثلاثة، الشمالي والجنوبي والغربي، باتجاه مواقع الحرة وقروض والقفة وحبيل يحيى، التي تتمركز فيها وحدات الاولى، في جبهة بتار.

وبحسب المصادر، امتدت المواجهات الى الجهة الغربية للفاخر، تحت قصف كثيف لمدفعية ودبابات المليشيا الحوثية، محاولة باستماتة التقدم في اي من المسارات الثلاثة، وجميعها ذات عمق استراتيجي، يكمن في معسكر الجُب الذي سيصبح تحت مرمى نيران المليشيا حال تقدمها.

واسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى الحوثيين، الذين مازالت جثث بعضهم مرمية في الشعاب، لم يتمكنوا من انتشالها، فضلا عن جرح عدد آخر.

وكانت مليشيا الحوثي قد خسرت مواقع هامة، الاثنين، في منطقة حبيل العبدي، في هجوم مباغت لقوات المشتركة والمقاومة، اسفر عنه تكبد المليشيا عدد من القتلى والجرحى، فيما اصيب احد المزارعين برصاص المليشيا اثناء تواجده بمزرعته ويدعى "عيسي ناجي"، من ابناء منطقة حبيل العبدي.