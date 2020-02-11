شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. المليشيا تشيع 78 من مسلحيها خلال 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية تشييع جثامين العشرات من قتلاها في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، كجزء من قتلاها الذين لقوا مصرعهم في جبهات القتال.



ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادرها أنها رصدت تشييع المليشيات لجثامين 78 قتيلاً من عناصرها خلال أربعة أيام، في العديد من المحافظات، حازت العاصمة صنعاء على 44 قتيلاً بينهم قيادات عسكرية وميدانية بارزة.

ووفق المصادر فإن المليشيات تشيع جثامين قتلاها بشكل متواصل، في الوقت الذي تحاول فيه النكران عن تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهات القتال المفتوحة.

وفيما يلي قائمة جديدة بـ 78 قتيلاً، وهم :

محافظة صنعاء :

1 - المقدم / محمد عبدالله محمد العجمي

2 - العميد / محمد محمد سعيد جهلان

3 - المقدم / أسامة محمد علي البنوس

4 - المقدم / رشيد عبدالله بحيج

5 - المقدم / فهمي العزي الدمامي

6 - ملازم أول / علي محمد احسن المحاقري

7 - النقيب / محمد حسين أحمد الزايدي

8 - صالح عبدالله سعيد الكميم

9 - علي محمد محمد اليسري

10 - سليم محمد الفقيه - مديريه بني بهلول

11 - محمد الحميضه أحمد - مديرية بني بهلول

12 - محسن حسين الشوكاني - مديرية بني حشيش

13 - معتصم محمد رزيق - مديرية بني حشيش

14 - محمد حسين العوش - مديرية بلاد الروس

15 - محمد منصور حسين التيس - مديرية بلاد الروس

16 - زيد علي علي كباس

17 - عبد الباسط عبد الصمد المرتضى - مديرية بني الحارث

18 - طه عبدالرحمن المحجري - مديرية بني الحارث

19 - هشام أيوب مهدي

20 - محمد عبد الله النهاري

21 - أحمد عبده الحيمي - مديرية شعوب

22 - صدام ناصر طامش - مديرية بني مطر

23 - هشام أحمد رواع - مديرية بني مطر

24 - بلال قاسم محمد الحميدي

25 - حمدي عبده علي القباطي

26 - عبداللطيف أحمد حسن الحسيني - مديرية السبعين

27 - عيسى عارف الحداد - مديرية السبعين

28 - عمر عبد القوي الموت - مديرية معين

29 - غالب أحسن الشامي - مديرية الحيمة الخارجية

30 - عبدالله قاسم السياغي - مديرية همدان

31 - عمار عبدالحميد أحمد العمري

32 - محمد حمود أحمد القطيلي

33 - ناجي محمد عمر الحيمي

34 - مجمل الجحدري - مديرية الحصن

35 - محمد الأشول - مديرية الحصن

36 - محمد روضان - مديرية الحصن

37 - عبدالكريم حسين أحمد الموجاني

38 - رمزي المزلم - مديرية أرحب

39 - عبدالله سوى - مديرية أرحب

40 - أمجد العبيدي - مديرية أرحب

41 - محمد راجح الظفاري - مديرية أرحب

42 - سعيدي صالح الرجوي - مديرية أرحب

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43 - بكيل أحمد عبده القطوي

44 - هلال عبدالله أحمد الدريني

محافظة ذمار :

45 - أحمد الغاثي

46 - عبدالرحمن الموشكي - مديرية مغرب عنس

47 - محمد الموشكي - مديرية مغرب عنس

48 - مكرم السدمي

49 - أحمد ثابت التام - مديرية مغرب عنس

50 - محمد عبدالله البروي - مديرية ضوران آنس

51 - السباعي أحمد حفظ الله السباعي - مديرية ضوران آنس

52 - بدري ناجي إبراهيم - مديرية وصاب العالي

53 - رعد أحمد الخراشي

54 - مشير حسين المسن

55 - أسامة محمد المنصوب

56 - أنور محمد أحمد جعران - مديرية جبل الشرق

57 - عماد علي رافع - مديرية جهران

محافظة إب :

58 - وسيم مسلم - مديرية يريم

59 - صالح واسع - مديرية يريم

60 - محمود رزق - مديرية يريم

61 - أديب محمد الشامي - مديرية السدة

62 - حمدي محمد المضلع - مديرية النادرة

63 - عبده محمد المبارزي - مديرية المخادر

64 - علي محمد الجمعي - مديرية حزم العدين

محافظة المحويت :

65 - فهد محمد عبده الشعثمي

66 - رياض أحمد حسن القعيشي - مديرية بني سعد

67 - توفيق محمد صالح - مديرية الرجم

68 - ردفان محمد يحيى المطري - مديرية حفاش

محافظة عمران :

69 - حافظ أحمد المنعي - مديرية مسور

70 - عايش محمد اليداعي

71 - رماح يحيى الغماري

محافظة حجة :

72 - أصيل إبراهيم الشعبي

73 - عبدالملك محمد جمال الدين

محافظة صعدة :

74 - هادي دهوش الجعشني - مديرية سحار

75 - جعفر محمد بتران - مديرية رازح

محافظة تعز :

76 - أديب سعيد - مديرية التعزية

77 - فيصل السروري - مديرية دمنة خدير

محافظة ريمة :

78 - عبده أحمد قاسم الحسني - مديرية السلفية