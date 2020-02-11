تعرف على أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" اليوم الثلاثاء 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء 11 فبراير /شباط 2020، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية.

- خاص.. الكشف عن تنسيق متكامل بين الإخوان والحوثي بتعز وهذه الأدلة https://www.elyamnelaraby.com/458619 - صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في الظاهر https://www.elyamnelaraby.com/458617 - خسائر حوثية متواصلة في سلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرق صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/458613 - مصرع 50 حوثيا بينهم قيادي وجرح عشرات آخرين بنيران القوات الحكومية في تعز https://www.elyamnelaraby.com/458611 - مصادر تكشف عن آخر مستجدات المعارك بالضالع Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/458605 - إصابة مواطن برأسه بنيران حوثية في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/458604 - صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في كتاف https://www.elyamnelaraby.com/458603 - المليشيا تستهدف الأحياء السكنية جنوب التحيتا بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/458602 - المشتركة تدك بالمدفعية مواقع وثكنات الحوثي غرب البرح بتعز https://www.elyamnelaraby.com/458598 - إعلامي: خطة الإخوان بالسيطرة على الجنوب تكشف التواطؤ بين الإصلاح والحوثي https://www.elyamnelaraby.com/458591 # صعدة # الجنوب # الإصلاح # الحوثي # تعز # الخليج 365 # التحالف # . # صنعاء # الإخوان # القوات الحكومية # جنوب الحديدة # آخر # أخبار # قصف # مصرع

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