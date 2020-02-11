شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. الكشف عن تنسيق متكامل بين الإخوان والحوثي بتعز وهذه الأدلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بأن تنسيقا متكاملا بين مليشيات حزب الإصلاح وبين مليشيات الحوثي.

وأضافت مصادر "الخليج 365"، أن الأولى" مليشيات الإخوان" تعمل على تجميع الأبطال الأحرار من أبناء تعز بحيث تختطفهم وتخفيهم داخل السجون ومليشيات الحوثي تقصفهم وتقتلهم. وتحدثت المصادر أن أحرار تعز الأبطال مليشيات تحبسهم ومليشيات تقصفهم إلى داخل السجن. Advertisements وبينت المصادر أن مليشيات الحوثي قصفت بقذيفة سجن إدارة الأمن مما تسبب باستشهاد وجرح عدد من المخطوفين داخل السجن. وأفادت المصادر بسماع صرخات واستغاثات وسيارات الإسعاف تهرع إلى داخل مقر إدارة الأمن بعد الضربة والتي تأكدت منها المصادر أنها وقعت فوق سجن إدارة الأمن الذي يحتوي على مختطفين ومخفيين من المواطنين الشرفاء الذين اختطفتهم مليشيات الإصلاح الإخوانية من المنازل والشوارع بمدينة تعز. ولم يتحدث إعلام المقر الإخواني عن الجريمة لأن انكشافها سيفضحهم ويفضح جريمتهم.

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