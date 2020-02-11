شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وسيم يوسف يصاب بالجنون بعد تسريب (صور خاصة) لأسرته .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال الداعية الإماراتي وخطيب جامع الشيخ زايد السابق إن أولاده يتعرضون للتنمر، بالإضافة إلى نشر صورهم على مواقع التواصل.

وأضاف وسيم عبر حسابه على تويتر : "بدأ صبري ينفد.. قالوا طعن بالنبي عليه السلام.. طعن بالصحابة.. طعن بالإسلام".

وأوضح أنه وصل الأمر لأبنائي بنشر صورهم للتأثير عليّ والتنازل والتنمر الإلكتروني على أبنائي فإذا لم يتم التدخل وإيقاف المهزلة فآن للدفاع عن أبنائي لي كل الصلاحيات".

يذكر أن الداعية وسيم يوسف قد تم إعفاؤه من الخطابة بمسجد الشيخ زايد، وهو ما اعتبره البعض أنه بسبب هجومه على الصحابة وكتب التراث، خاصة صحيح البخاري.

وكان يوسف في أوقات سابقة قد طالب بضرورة تنقية صحيح البخاري، وأنه ليس معصوما، كما يتم الترويج له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وسيم يوسف يصاب بالجنون بعد تسريب (صور خاصة) لأسرته .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.