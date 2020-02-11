شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر تكشف عن آخر مستجدات المعارك بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 الضالع - الخليج 365 كشفت مصادر مطلعة في محافظة الضالع، عن آخر مستجدات المعارك بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.

Advertisements وأوضحت مصادر "الخليج 365"، بأن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني أفشلت هجوما حوثيا واسعا من ثلاثة محاور بجبهة بتار. وبينت المصادر أن، القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني دكت أوكار المليشيا بالعود بسلاح المدفعية. ويأتي هذا فيما حلق طيران التحالف العربي التحليق في سماء الضالع.

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