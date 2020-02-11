شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في كتاف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، شباط 11، 2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بعدة غارات للمليشيا في منطقة الفرع بمديرية كتاف شرقي المحافظة. وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من مناطق الغارات. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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