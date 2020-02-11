أكاديمي للإخوان: نجوم السماء أقرب لكم من الجنوب يا أذناب تركيا - قطر – إيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 Advertisements الدوحة طهران - الخليج 365 هاجم الأكاديمي ورئيس جامعة "أم القيوين" الإماراتية الدكتور جلال حاتم، حزب الإصلاح وحكومة الشرعية بشأن اتفاق الرياض.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" - رصدها "الخليج 365" "ينبغي على تجمع الإصلاح الإرهابي وشرعيته المهترئة أن يعلموا علم اليقين بأن اتفاق الرياض لن يكون حصان طروادة لغزو الجنوب. وأضاف "نجوم السماء أقرب لكم من الجنوب يا أذناب تركيا - قطر – إيران".

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