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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصور ...ابنة شقيق الفنان "عادل إمام"تخطف الأنظار بجمال عيونها..."صور"

خطفت نور عصام إمام ، ابنة أخ الفنان المصري عادل إمام، الأنظار بسبب جمالها الأخاذ؛ حيث نالت إعجاب الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لها.

ونشرت نور إمام الصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستغرام “؛ لتأسر القلوب بحسنها ورقتها وعينيها الخضرواين؛ فيما أكد البعض على وجود شبه بينها وبين عمها عادل إمام.

جديد اب برس :

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وانتهى عادل إمام، من تصوير مسلسل “فالنتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وحمدى الميرغني، وطارق الابياري، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، احمد فريد وإلهام عبد البديع.