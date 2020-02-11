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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو...محلل عُماني ينشر تغريدة مثيرة حول هروب الإمارات من اليمن ...شاهد ما قاله فيها

نشر باحث ومحلل عُماني تغريدةً مثيرةً علق فيها على عودة القوات الإماراتية المشاركة في حرب اليمن بعد 5 سنوات من تلك الحرب الطاحنة. وقال الباحث العُماني مصطفى الشاعر في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر” إن من وصفتهم الإمارات بـ”الأبطال” الذين عادوا من اليمن لم يحملوا الا الخزي والعار في رصيدهم بعد ان قتلوا الاطفال ورملوا النساء وحاصروا المستضعفين واغتصبوا موارد اليمن وشعبه. جديد اب برس : Advertisements وأضاف: “لن نقول سيسجل التاريخ لانهم طارئين عليه ولكن سنة الله في ارضه ان الدماء التي ازهقت جورا وبهتانا لن يغفل الله عنها عاجلا ام أجلا”. وأمس الأحد، أعلن الفريق الركن عيسى المزروعي – قائد العمليات المشتركة في اليمن- في كلمة أمام جموع القوات العائدة من اليمن، أن عدد قتلى القوات الإماراتية في اليمن بلغ 108عسكريين. وكشف أن الإمارات شاركت في الحرب باليمن بأكثر من خمسة عشر ألف جندي في خمس عشرة قوة.واعترف “المزروعي” لأول مرة بإنشاء وتجنيد ودعم نحو 200 الف جندي يمني كمليشيات تابعة للامارات في اليمن وهو رقم يفوق عدة أضعاف قوات الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.

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