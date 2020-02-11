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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو...لحظات هبوط مروعة لـطائرة الخطوط الجوية السعودية "في مطار "جدة" وسيارات الإنقاذ تهرع خلفها..."شاهد"

أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض طائرة الخطوط السعودية المستأجرة الجمعة الماضية إلى مشكلة في أنظمة الهايدروليك الخاصة بعجلات الهبوط بعد إقلاعها من جدة.

ولجأت الطائرة للعودة والقيام بهبوط إضطراري بعد حرق الوقود لتخفيض وزن الطائرة إلى الوزن المحدد والذي يسمح بهبوطها بأمان وقد باشرت فرق الإطفاء الحادث بدون تسجيل إصابات.

جديد اب برس :

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وعلى الرغم من خلو سجل الخطوط السعودية أخر 3 عقود من الحوادث والوقائع الخطيرة، إلا أن مسلسل الطائرات المستأجرة القديمة ومشكلاتها عرض مستمر.

وشهدت المملكة واقعتين خطيرتين في أقل من أسبوعين بسبب الطائرات المستأجرة.

وارتطم ذيل طائرة من طراز B747 من شركة تركية قبل حوالي أسبوع في مطار الدمام كما تكررت مشاكل أنظمة عجلات الهبوط مع طائرة مستأجرة أخرى من نفس الشركة التركية Onurair في 2018م حيث هبطت بدون العجلات الأمامية في مطار جدة.