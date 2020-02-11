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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مقتل"الكازمي" وإصابة أحد أقاربه في "عدن" واختطاف جثته مع دد من المصليين على يد عناصر قوات "الإنتقالي".."شاهد"

اغتالت عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، اليوم في مدينة إنماء بالعاصمة المؤقتة عدن، الناشط الحقوقي جازع النوبي الكازمي . وقالت مصادر محلية لمراسل " أحداث نت " ، أن جنود تابعين لـ "الحزام الأمني" كانوا على متن سيارة برادو، قاموا بإطلاق وابل من النار على الناشط الحقوقي، في مدينة إنماء، جازع الكازمي، واردوه قتيلا في الحال كما أصابوا أحد أقاربه الذي كان بجواره. جديد اب برس : Advertisements وأضافت المصادر بأن مواطنين نقلوا المصاب إلى مستشفى البريهي لتلقي العلاج ، مع جثة القتيل، فداهمت عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، المستشفى واختطفت المصاب مع القتيل إلى مكان مجهول بعد نحو ساعة من وصولهما المستشفى.

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