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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مفاجأة مرعبة وخطيرة يعثر عليها الجيش اليمني غرب جزيرة "سان"...."شاهد"
تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني من تفكيك سبعة الغام بحرية بعد العثور عليها في البحر الأحمر .
وقال مصدر عسكري أن وحدات من التشكيل البحري في الجيش اليمني عثرت على سبعة الغام بحرية في البحر الأحمر غرب جزيرة سانا بالقرب من المياه الدولية.
جديد اب برس :
واصاف تم العثور على الألغام غرب الجزيرة الواقعة على بعد 40 ميلاً بحرياً من شواطئ شمال غرب اليمن، وذلك خلال دوريات بحرية تنفذها وحدات متخصصة في المنطقة العسكرية الخامسة.
ويأتي العثور على هذه الألغام البحرية بعد أيام من مقتل ثلاثة صيادين مصريين وجرح آخرين جراء انفجار لغم بحري بقارب صيد كانوا على متنه.
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