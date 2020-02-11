تعرف على آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء ننشر فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صياح اليوم الثلاثاء، شباط 11، 2020، والتي جاءت على النحو التالي:

عدن: الريال السعودي : شراء 171بيع 172 الدولار الامريكي : شراء 650 بيع 655 صنعاء: Advertisements الريال السعودي (شراء) 156.7 – 156.5 البيع 157.2 – 157 الدولار الامريكي (شراء) 594- 592 البيع 598 – 596

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