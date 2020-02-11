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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
ننشر فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صياح اليوم الثلاثاء، شباط 11، 2020، والتي جاءت على النحو التالي:
عدن:
الريال السعودي : شراء 171بيع 172
الدولار الامريكي : شراء 650 بيع 655
صنعاء:
الريال السعودي
(شراء) 156.7 – 156.5
البيع 157.2 – 157
الدولار الامريكي
(شراء) 594- 592
البيع 598 – 596
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