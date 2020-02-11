قيادي حوثي بارز: لا نسعى للقضاء على الإصلاح ولا حتى كسره

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء أكد القيادي الحوثي البارز، محمد البخيتي، أن جماعته لا تسعى لإضعاف حزب الإصلاح.

Advertisements وكتب البخيتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: نحن لا نسعى للقضاء على حزب الاصلاح ولا حتى لكسره لأن موقفنا من الوحدة والحفاظ على ثقافة المجتمع الدينية واحد، هذا فضلا عن حرصنا على تعزيز العلاقة مع تيار الاخوان المسلمين على امتداد العالم العربي والاسلامي. وأضاف البخيتي: لذلك استجبنا للوساطات الداخلية والخارجية وتوقفنا عند حدود مدينة مأرب. يشار إلى أن حزب الإصلاح اتهم بتسليم مديرية نهم لمليشيا الحوثي بعد مواجهات سريعة.

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