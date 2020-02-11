شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تحليق لطيران التحالف بأجواء صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 صنعاء - الخليج 365 حلق طيران التحالف العربي، صباح اليوم الثلاثاء، في أجواء صنعاء.

Advertisements وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حلق في أجواء صنعاء بشكل مكثف الساعة التاسعة و12 دقيقة بحسب التوقيت المحلي. ولم ترد معلومات بشأن وقوع غارات فيما يتواصل التحليق إلى لحظة كتابة الخبر.

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