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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد من خبراء صناعة الطائرات الحوثية المسيرة بانفجار معمل شمال صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
كشفت مصادر محلية عن أسباب الانفجار العنيف، مساء أمس الأول، قرية القابل، التابعة لمديرية بني الحارث شمال صنعاء.
وقالت المصادر إن الانفجار الذي هز القرية حدث في منزل مملوك لشخص يدعى محمد حميد الدين، وهو قيادي في جماعة الحوثيين حول منزله إلى مرفق عسكري، وقد أدى الإنفجار إلى تدمير المنزل جزئياً وسقوط قتلى وجرحى من خبراء تجهيز الطائرات المسيرة.
ولفتت إلى أنه وبعد الانفجار أشاع عناصر جماعة الحوثيين أنه ناتج عن قصف تعرض له المنزل من طيران "العدوان" إلا أن سكان أكدوا لـ"المصدر أونلاين" أن الإنفجار الذي هز القرية ناتج عن انفجار معمل لتفخيخ الطائرات المسيرة يتبع المليشيا.
ونقل أحد الاهالي عن مصدر حوثي مطلع، أن الإنفجار حصل نتيجة خطأ في تفخيخ طائرة مسيرة.
وفي حين أكد المصدر سقوط قتلى حوثيين من العاملين في هندسة وتفخيخ الطائرات إلا أنه لم يحدد عدد الذين سقطوا في الإنفجار.
وأشار سكان إلى أن المسلحين الحوثيين وعقب الإنفجار حاصروا المنطقة التي يقع فيها المنزل، وقاموا بتجميع أشلاء تطايرت في الأنحاء وفقا للسكان.
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