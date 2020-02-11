قوات الحزام الأمني تساند حملة المؤسسة العامة للكهرباء بوقف العشوائيات بمحافظة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قام كلا من القطاع الاول التابع لقوات الحزام الامني في مديرية البريقه وبالتنسيق مع شرطة البريقه بالنزول لمساندة المؤسسة العامة للكهرباء بحملة وقف الربط العشوائي



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وذلك حسب توجيهات قائد القطاع الاول حزام امني مصطفى العطيري وقائد شرطة البريقة صالح باعوضه والذي تم فيه تعزيز المؤسسة العامة للكهرباء في حملة وقف الربط العشوائي بالمديرية

حيث تم نزول تلك القوات المشتركه لعدم اعتراض عمال المؤسسه لاي اشكاليات من قبل اي مخالف لحملة فصل التوصيلات العشوائيه التي قدم الكثير من الشكاوي بسبب ضعف التيار الكهربائي والاعطال المتكرره بالتيار في منطقة " الزحف الاحمر" والتي ادت الى تخريب الشبكة الكهربائية واحراق المحولات وارتفاع في نسبة الفاقد

هذا وقد تمت المهمه المشتركه بنجاح كبير والذي يعود منفعتها للجميع وايظآ لتسهيل عمل المؤسسة العامه للكهرباء في العاصمة المؤقته عدن.