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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الحزام الأمني تساند حملة المؤسسة العامة للكهرباء بوقف العشوائيات بمحافظة عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قام كلا من القطاع الاول التابع لقوات الحزام الامني في مديرية البريقه وبالتنسيق مع شرطة البريقه بالنزول لمساندة المؤسسة العامة للكهرباء بحملة وقف الربط العشوائي
وذلك حسب توجيهات قائد القطاع الاول حزام امني مصطفى العطيري وقائد شرطة البريقة صالح باعوضه والذي تم فيه تعزيز المؤسسة العامة للكهرباء في حملة وقف الربط العشوائي بالمديرية
حيث تم نزول تلك القوات المشتركه لعدم اعتراض عمال المؤسسه لاي اشكاليات من قبل اي مخالف لحملة فصل التوصيلات العشوائيه التي قدم الكثير من الشكاوي بسبب ضعف التيار الكهربائي والاعطال المتكرره بالتيار في منطقة " الزحف الاحمر" والتي ادت الى تخريب الشبكة الكهربائية واحراق المحولات وارتفاع في نسبة الفاقد
هذا وقد تمت المهمه المشتركه بنجاح كبير والذي يعود منفعتها للجميع وايظآ لتسهيل عمل المؤسسة العامه للكهرباء في العاصمة المؤقته عدن.
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