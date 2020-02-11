الحكومة ومليشيا الحوثي تبدآن جولة من المباحثات حول ملف تبادل الأسرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد مصدر في الأمم المتحدة أن ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بدأوا الاثنين في عمان جولة جديدة من المباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى.



وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "فرانس برس"، إن "اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بدأت اجتماعها الثالث اليوم الاثنين في عمان".

وبين أن "اللجنة تجمع بين أطراف النزاع في اليمن برئاسة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

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ووفق المصدر فإن "الاجتماع سيناقش التزامات الطرفين المعلنة في اتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمتها الأطراف في استوكهولم بالسويد أواخر عام 2018".

يشار إلى أن الطرفين كانا قد وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلّما لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر الأممي أن "الاجتماع يعقد خلف أبواب موصدة"، إذ لم تتم دعوة وسائل الإعلام، ولكن من المفترض أن يصدر بيان حال انتهاء الاجتماعات التي قد تستمر عدة أيام.