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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالانتقالي: مصداقيتنا مع التحالف يشهد لها الميدان من المهرة إلى الساحل الغربي.. صورة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي أن مصداقية الجنوبيين مع التحالف العربي يشهد لها الميدان من المهرة حتى الساحل الغربي ومصير الجنوب يقرره الشعب الجنوبي.
وكتب العولقي تغريدة على تويتر رداً على السياسي سلمان الانصاري الذي هاجم الانتقالي، حيث قال العولقي : لا أنت أو غيرك يستطيع أن يجبر شعب الجنوب على القبول بتنظيمات أو وجوه فاسدة أخفقت 5 سنوت في نهم فحرفت بوصلتها باتجاه عدن بدلا عن صنعاء.
وأضاف العولقي مصداقيتنا مع التحالف يشهد لها الميدان من المهرة إلى الساحل الغربي ومصير الجنوب يقرره شعبه.
واختتم العولقي:طالما الصبر بدأ ينفذ فالطريق إلى صنعاء وليس إلى عدن.
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